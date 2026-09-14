Con la entrega de un nuevo parque público y el inicio de una jornada para plantar 400 ejemplares de fresnos, mezquites y jacarandas en la colonia Santa Isabel, en Pabellón de Arteaga, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la transformación urbana de esta zona, afectada por la falta de espacios recreativos, con lo que se atiende una demanda histórica de sus habitantes.

La obra, ubicada en la intersección de las calles Real de Asientos y Real de Zacatecas, busca fomentar el encuentro social y la actividad física. Durante la inauguración, la mandataria estatal subrayó la importancia de consolidar áreas dignas y equipadas que promuevan la integración de niños, jóvenes y adultos en el municipio.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas del Estado, César Enrique Peralta Plancarte, detalló que los trabajos de infraestructura responden directamente a las peticiones ciudadanas recopiladas por la administración estatal y la alcaldía. El equipamiento incluye una cancha de futbol rápido, módulos de juegos infantiles y áreas de esparcimiento diseñadas para usuarios de todas las edades.

En la vertiente ambiental, la secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Sarahí Macías Alicea, informó que la plantación de los 400 árboles se desarrollará bajo un esquema de corresponsabilidad entre ciudadanía, sector empresarial y autoridades, mediante el uso de especies aptas para el clima de la región.

Durante el acto formal, la presidenta municipal de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, y la vecina Nataly García Nieto, en representación de la colonia, coincidieron en que el parque modifica la dinámica comunitaria al brindar, por primera vez, un punto de reunión seguro en el sector.

Al evento asistieron también los diputados locales Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso del Estado, y Heriberto Gallegos Serna.