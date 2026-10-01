Araceli Patricia Aguilar Moreno Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Más de 20 fugitivos buscados en México fueron entregados a autoridades mexicanas por Estados Unidos, informó este jueves el Embajador Ronald Johnson.

Con estas nuevas entregas, indicó, suman más de 350 personas devueltas al País desde el inicio de la Administración del Presidente Donald Trump.

Johnson indicó que los fugitivos son buscados por delitos graves, entre ellos vínculos con organizaciones narcoterroristas, asesinato, lavado de dinero, secuestro, intento de asesinato, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y delitos relacionados con drogas peligrosas.

«Estas devoluciones forman parte de los esfuerzos compartidos de nuestros países para hacer rendir cuentas a los criminales», afirmó el Embajador.

«Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: no importa a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia».

El diplomático no detalló las identidades de las personas entregadas, las fechas de los traslados ni los delitos atribuidos a cada una.