Miriam García Agencia Reforma

MONTERREY, NL: La Secretaría de Economía federal rindió a la Comisión Anticorrupción sobre 11 empresas -incluyendo Saga Tierras y Bienes Inmuebles, propiedad del papá del Gobernador- lo que permitirá verificar si se registraron sólo para acceder a los contratos de la Administración estatal, dijo Armida Serrato.

La presidenta de la Comisión Anticorrupción indicó que los documentos fueron turnados dentro del juicio político que el Congreso le sigue al Gobernador Samuel García por presuntas triangulaciones de recursos públicos.

«Hay una información muy valiosa que nos remitió la Secretaría de Economía federal, que son los acuerdos de las empresas vinculadas con las presuntas triangulaciones en donde se determinó la aprobación del servicio otorgado al Gobierno del Estado, lo cual nos va a ayudar muchísimo», expresó la también Diputada local del PRI.

«La Secretaría de Economía no había contestado en una primera instancia, por correo electrónico sí nos habían dicho que están en la búsqueda de la información y que por eso no podían cumplir con los plazos, pero ya puedo decir que nos remitió 12 certificaciones de inscripción (de 11 empresas) con historial registral».

La información remitida por la Secretaría de Economía, añadió, corresponde a las empresas Bemase, Comercializadora Don Cacahuato, Corporación Trasnacional de Inversiones, Ferro y Méndez, Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, Nauka Comunicación Estratégica, North American Heavy Equipment, Proveedor de Productos Mexicanos Jace, Proyectos de Infraestructura de la Laguna, Saga Tierras y Bienes Inmuebles, y Txat Latam.

El oficio lo firma Ricardo Vázquez Rosas, Coordinador de lo Contencioso Encargado de la Defensa Jurídica de la Secretaría de Economía.

«En este historial registral están cinco de las empresas involucradas en la triangulación de recursos», añadió Serrato, «nos va a dar mucha información con relación a en qué fechas las registraron y las fechas en que dieron servicio al Estado.

«Hay que precisar que la titular de la Secretaría de Administración, Gloria Morales, no ha otorgado ninguna información».

Dentro de la etapa de investigación del juicio político, la Comisión solicitó información diversa a dependencias estatales y federales.