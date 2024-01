Se terminaron las precampañas presidenciales y ahora se ha dado la noticia que habrá tres debates entre los tres aspirantes a la presidencia de la república. Ojalá y fueran más, pero la verdad es que tampoco la gente está tan interesada en escuchar propuestas de política pública. La verdad es que los debates tienen un impacto muy limitado en general, fuera de los círculos de gente muy informada, pero que vaya a haber tres debates es una buena noticia.

Ahora bien: ¿Qué ha dejado hasta ahora este proceso rumbo a las elecciones del 2024? ¿Este llamado proceso de precampaña y qué sabor de boca nos ha dejado? ¿Qué podemos esperar de lo que ocurrirá a partir del 1° de marzo? Y mientras tanto entendemos que, en los partidos políticos, así como los candidatos, estos días de aquí al 29 de febrero, habrá ajustes en la cuestión de los equipos y sus estrategias. Es decir, se guardan, cargan pilas, se ponen de acuerdo quiénes van a ser candidatos a otros cargos de elección etc. Y arrancan ya de plano y hasta donde tope hasta el 29 de mayo, que es el día cuando terminan las campañas para llegar al domingo 2 de junio que será el día de la jornada electoral.

Lo que mucha gente no ha entendido es ¿Qué es precampaña y campaña? Cuando en realidad llevamos en campañas reales como 6 o 7 meses. Y en el caso de Morena llevan más de un año. Entonces vemos que esto se trata de una de esas ideas que se quieren plasmar en la ley que no corresponde con la realidad o que la realidad supera rápidamente. La idea de que hubiera precampañas era la idea de estimular la democracia interna de los partidos, es decir que los aspirantes a una candidatura compitieran entre sí. Que los militantes del partido eligieran. Y eso era el periodo de precampañas. En esta ocasión estas precampañas en realidad ocurrieron en julio y agosto, cuando los partidos llevaron sus procesos internos. Así es que no se han sentido las precampañas porque ocurrieron antes de que legalmente empezaran, entonces estas precampañas fueron el inicio de las campañas. Y luego el periodo de inter campañas, que significa básicamente un limbo que inició el día 18 de enero a las 12 de la noche y terminará el último día de febrero, tiempo que es para que el Instituto Nacional Electoral pueda revisar los gastos de la precampaña, para que los partidos puedan registrar a los candidatos que ganaron los procesos internos, y entonces con todo esto las campañas empiezan hasta el primero de marzo. Pero nadie cree que los candidatos durante este periodo los candidatos se dediquen a vacacionar o a no hacer nada de política en estas cinco semanas. Van a tratar de hacer campaña de una manera discreta, de generar actividades que presuntamente son privadas pero que tienen alguna repercusión y seguramente los actores principales de este periodo de inter campañas van a ser organizaciones civiles, los gobiernos, las guerras de contraste. Hay que recordar que hace seis años cuando estaban compitiendo Ricardo Anaya, José Antonio Meade y López Obrador, durante el periodo de inter campañas, el que inició el viernes pasado, fue cuando a Ricardo Anaya se le vino el mundo encima porque el gobierno de Peña Nieto inició una muy feroz cacería acusándolo de delitos que habría cometido con unas bodegas industriales en el estado de Querétaro. Y esa situación le bajó a Ricardo Anaya muchísimos puntos. Hace seis años Ricardo Anya, en este momento de la elección iba más o menos ocho puntos debajo de López Obrador, pero esa campaña, que ocurrió en las inter campañas, lo derrumbó. Entonces sí pueden ocurrir cosas importantes.

¿Qué nos llevamos del periodo de estas inter campañas? Nos llevamos que hay dos candidatas. Una es claramente la puntera. La candidatura de Xóchitl Gálvez empezó a sobresalir hace pocos días. Creemos que la población en general todavía no está en el ambiente electoral, lo que probablemente ocurra hasta marzo o abril cuando la gente va a empezar a saber verdaderamente quién es quién de los candidatos. Hay un tercer candidato que es Jorge Álvarez Maynes, quien es prácticamente un desconocido para gran parte de la población. En fin, ya veremos como inician las campañas.