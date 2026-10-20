Un total de 15 personas terminaron a disposición del Juez Cívico luego de una serie de recorridos de vigilancia realizados por policías municipales en distintos fraccionamientos del sur de Aguascalientes. Siete de los detenidos fueron señalados por participar en una riña.

Los operativos estuvieron a cargo de elementos del Destacamento Morelos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes desplegaron acciones preventivas en los fraccionamientos Periodistas, Fundadores y Gómez Portugal, en respuesta a reportes ciudadanos sobre conductas antisociales.

Fue en el fraccionamiento Gómez Portugal donde los uniformados aseguraron a siete personas señaladas como participantes de una riña registrada en las calles Sagitario, Orión y Cruz del Sur.

Durante los mismos recorridos, otras ocho personas fueron detenidas por cometer diversas faltas administrativas en los sectores intervenidos.

Los 15 detenidos fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, donde quedaron a disposición de la Dirección del Juez Cívico, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes.