Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron su sexta manifestación en Aguascalientes para denunciar la falta de insumos básicos, el déficit de personal y las condiciones laborales que afectan la atención a los derechohabientes.

Además de cuestionar el incremento salarial propuesto del 6.8%, señalaron que en las unidades médicas escasean materiales elementales como papel higiénico, alcohol y torundas, que en ocasiones deben comprar con sus propios recursos. Afirmaron que estas carencias dificultan su trabajo y generan reclamos de pacientes por servicios que no pueden proporcionar debido a la falta de equipo o personal.

Una trabajadora del laboratorio del Hospital General de Zona número 3 explicó que la escasez de médicos y enfermeras incrementa las cargas laborales y los tiempos de espera. Como ejemplo, señaló que puede atender hasta 26 pacientes por consulta y cubrir cinco consultas durante su jornada.

La participación en las protestas también exige ajustes familiares. Algunas trabajadoras deben organizar el cuidado de sus hijos, mientras otros manifestantes se incorporan después de concluir sus turnos.

Los inconformes exigen mejores salarios, abastecimiento de insumos y contratación de personal. Este miércoles 14 de octubre participarán en una votación nacional para decidir si aceptan el aumento salarial del 6.8%, integrado por un 2.9% directo al salario tabular y un 3.9% en prestaciones. Del resultado dependerán las próximas acciones del movimiento.