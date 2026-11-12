Una camioneta con reporte de robo, dos vehículos con placas sobrepuestas, otro con matrículas falsas y uno más con el número de serie alterado fueron asegurados por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes durante distintos operativos de vigilancia.

El primer hallazgo ocurrió sobre la carretera estatal 60, a la altura del kilómetro 1, donde los uniformados localizaron abandonada una Toyota Tundra roja, modelo 2003, con placas de Nayarit. La unidad presentaba huellas de desvalijamiento y, al consultar sus datos en Plataforma México, se confirmó que tenía reporte de robo vigente.

En el puesto de seguridad policial de Saltiche, ubicado en el kilómetro 60 de la carretera Aguascalientes-Jalpa, fue interceptada una Honda CR-V gris, con placas de Coahuila, conducida por Karla “N”, de 70 años. Durante una revisión motivada por los vidrios polarizados, los agentes descubrieron que el número de serie del chasis había sido esmerilado.

Otro aseguramiento ocurrió en Asientos, sobre la carretera federal 25, a la altura del kilómetro 47, donde fue detectada una Ford Lobo gris, modelo 2026, con placas de Guerrero que resultaron ser apócrifas.

Finalmente, en un punto de revisión instalado sobre la carretera federal 70 Oriente, en el municipio de El Llano, fueron interceptados dos vehículos con placas sobrepuestas de Texas.

Se trataba de un Volkswagen Jetta gris, conducido por José “N”, de 25 años, y una Ford Edge blanca, manejada por Daniel “N”, de 26 años.

Las cinco unidades quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para las investigaciones correspondientes.