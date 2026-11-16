Una mujer de 46 años terminó lesionada en el Cerro del Muerto, lo que provocó la movilización de bomberos y elementos de Protección Civil durante la madrugada del domingo 15 de noviembre. Los rescatistas tuvieron que ascender de noche para localizarla y ayudarla a bajar.

La alerta se recibió alrededor de las 2:20 de la madrugada, cuando se reportó que una mujer necesitaba auxilio en el cerro. Bomberos Municipales de Jesús María, Bomberos del Estado y personal de Protección Civil Municipal emprendieron la búsqueda, mientras mantenían comunicación telefónica con la afectada para precisar su ubicación.

Fue a las 2:45 horas cuando los rescatistas lograron encontrarla. La mujer presentaba lesiones en el rostro y en uno de sus brazos, por lo que recibió una valoración en el lugar.

Tras revisar su condición, los cuerpos de emergencia determinaron que podía descender por su propio pie, aunque acompañada en todo momento por los elementos de rescate, sin necesidad de utilizar equipo especializado adicional.

Las maniobras concluyeron alrededor de las 5:15 de la mañana, cuando la mujer quedó bajo el cuidado de un familiar, quien se encargaría de su traslado.