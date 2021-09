Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La activista poblana Olimpia Coral Melo Cruz fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del año por la revista Time.

El medio destaca la creación en abril de 2021 de la llamada Ley Olimpia, que combate la pornovenganza -contenido sexual que se comparte sin consentimiento-.

“Puede ser difícil ser una sobreviviente, hablar sobre algo tan personal, pero el impacto de Melo Cruz no solo será significativo en este momento, será recordado en la historia, y la historia está de su lado”, señala en un breve perfil de Olimpia la activista Amanda Nguyen, fundadora de la ONG Rise, enfocada en proteger los derechos civiles de sobrevivientes de ataques sexuales y violación.

“Ella ha cambiado el mundo. Eso es lo que ella simboliza”.

Melo Cruz fue víctima de violencia digital luego de que en 2013 una ex pareja difundió en redes sociales un video sexual suyo, pero ella no pudo denunciar por la falta de una legislación que lo sancionara.

Su exigencia de reformar los Códigos Penales de los estados para castigar esa violencia hacia mujeres y niñas, principalmente, tuvo eco en Puebla y Yucatán, estados que fueron los primeros en tipificar la violencia digital en 2018; posteriormente se replicó en otras entidades.

La reforma aprobada en abril pasado contempla el reconocimiento del delito de violación a la intimidad sexual en el Código Penal Federal, que lo comete quien divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

En la lista de las 100 personas más influyentes figuran también el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la Vicepresidenta, Kamala Harris; el Mandatario salvadoreño, Nayib Bukele; la gimnasta estadounidense Simone Biles, y el empresario Elon Musk, entre otros.

ASÍ LO DIJO

“Confieso que cuando difundieron de mi ese video sexual tuve miedo hasta de llamarme olimpia. Mi mamá y mis hermanas feministas me enseñaron a quitarle ese estigma con los años. Hoy levantarme siendo la única mexicana en #TIME100 es algo que no puedo explicar de lo mucho que siento”.

Olimpia Coral Melo Cruz, activista.