Eduardo Cristián Molina Oyarzún Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Desde muy joven Emmy Rossum acaparó las miradas en el cine, pero es en la televisión donde ahora, a los 40 años, ha encontrado su rol más memorable.

La actriz protagoniza el thriller psicológico de Disney+ Furia (Furious), creado por Elizabeth Meriwether, nominada al Emmy por las miniseries Dying for Sex y The Dropout.

La serie aparece entre las mejor evaluadas del año, con un 99 por ciento de críticas positivas en Rotten Tomatoes, y fue tal su éxito que se anunció una segunda temporada antes de que se estrenara el último episodio de la primera.

Rossum inició su carrera con papeles importantes como la hija de Sean Penn en Río Místico (Mystic River), la chica en peligro de El Día Después de Mañana (The Day After Tomorrow), la protagonista femenina de El Fantasma de la Ópera (Phantom of the Opera) y una de las pasajeras del Poseidón.

Pero fue su trabajo en la serie Shameless la que llamó la atención de los críticos y ahora nuevamente los conquista como la agente novata del FBI en busca de una asesina serial con una agenda de venganza.

Inspirada levemente en la cinta ochentera La Viuda Negra, el personaje de Rossum, llamado Alicia Black, enfrenta el trauma de su pasado mientras busca justicia.

«La serie es obra de Liz Meriwether, quien posee una voz realmente singular, especialmente por la forma en que aborda a los personajes.

Es muy específica al tratar a sus personajes y sus temas, y demuestra una gran audacia en su escritura», explica Rossum en entrevista por Zoom.

«La serie plantea conversaciones sobre el sistema de justicia», agrega, «la manera en que éste falla a las mujeres y lo que sucede en la sociedad cuando no obtenemos justicia, cómo podemos llegar a buscar venganza, planteando la pregunta de si eso es correcto o no».

Aunque en sus inicios el cine era el medio en el que se desenvolvía, Rossum ahora ha encontrado un gusto por la televisión, y tiene sus razones.

«Creo que en realidad me gusta el formato largo.

Me gusta disponer de más de 90 minutos para contar una historia. Poder profundizar realmente en un personaje. Me gusta el tiempo que lleva el proceso, así como la forma en que se crea una familia y un vínculo con las personas con las que trabajas, como el elenco y el equipo técnico», asegura.

Esto también ayuda a que el personaje pueda ser representado de mejor manera.

«Además, me gusta interpretar a un personaje durante un periodo largo. Creo que se pueden descubrir más matices y profundidad una vez superados los primeros episodios, ya que la audiencia ya conoce bien al personaje, así que construyes sobre esa base y no tienes que estar dando explicaciones constantemente. Simplemente puedes ir profundizando cada vez más, y creo que ahí se encuentra precisamente lo más profundo», agrega.

Con la llegada de una segunda temporada, ahora tendrá la oportunidad de profundizar más en Alicia, por lo que a la actriz se le ilumina la cara al hablar de lo que puede seguir.

«Bueno, sé un poco al respecto y estoy emocionada. Aún no puedo decir nada, pero creo que el personaje evolucionó mucho a lo largo de la primera temporada. Y ver cómo cree que puede conseguir justicia para luego hacia el final no estar segura de ello, ni para sí misma ni para los demás, creo que ahí se produce un gran cambio y, obviamente, una decisión crucial en el último episodio. Así que creo que eso nos servirá de gran punto de partida para la segunda temporada», cuenta.

Pero si hay algo por lo que la actriz está agradecida es por la reacción del público.

«La gente se siente profundamente conmovida y conectada con el viaje del personaje. Las mujeres saben lo que es entrar en una habitación y sentir miedo, inseguridad, o sentir que deben comportarse de cierta manera para mantenerse a salvo. Creo que esa ha sido la conexión más profunda», afirma.

Los ocho capítulos de Furia ya se encuentran disponibles en Disney+