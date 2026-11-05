Un joven originario de Jalisco terminó a disposición de la Fiscalía General del Estado, luego de que policías estatales lo sorprendieran en posesión de más de medio kilogramo de hierba seca con características de la marihuana, además de varios vapeadores, en calles del oriente de la ciudad de Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Alberto “N”, de 24 años de edad, quien viajaba a bordo de un automóvil Renault cuando fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Los hechos ocurrieron sobre avenida Tecnológico, a la altura del fraccionamiento La Hacienda, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron que el conductor adoptó una actitud evasiva al notar su presencia.

Ante su comportamiento, los oficiales decidieron marcarle el alto y someterlo a una revisión preventiva, durante la cual localizaron entre sus pertenencias un recipiente de plástico que contenía hierba verde y seca, aparentemente marihuana, cuyo peso superaba los 500 gramos.

Además, le encontraron varios vapeadores, por lo que procedieron a su detención y al aseguramiento de lo localizado.

Finalmente, Alberto fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.