Un joven de 22 años fue detenido luego de que su hermana lo señalara directamente de haberla agredido física y verbalmente dentro de un domicilio de la comunidad Puertecito de la Virgen, en el municipio de San Francisco de los Romo.

La intervención ocurrió después de que policías del Mando Coordinado recibieran un reporte por un posible caso de violencia familiar y se trasladaran al inmueble señalado.

En el lugar, una mujer de 24 años manifestó a los uniformados que había sido víctima de agresiones físicas y verbales presuntamente cometidas por su propio hermano.

Ante el señalamiento de la afectada, los agentes procedieron con la detención de Adrián “N”, de 22 años, como presunto responsable de los hechos.

El joven quedó a disposición del agente del Ministerio Público en el Centro de Justicia para la Mujer, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.