Una riña registrada en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción dejó como saldo cuatro personas aseguradas por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, entre ellas un hombre señalado por la probable portación de un arma prohibida.

El conflicto fue reportado en el cruce de las calles Rodrigo Rincón y Atanasio Rodríguez, donde se alertó sobre la presencia de varias personas involucradas en una pelea. Al llegar al sitio, los oficiales intervinieron para controlar la situación y realizaron el aseguramiento de Ricardo “N”, de 27 años de edad, a quien le localizaron un machete durante la intervención.

También fue detenido Dilan “N”, de 19 años. Mientras los elementos efectuaban los aseguramientos, dos mujeres llegaron al lugar y presuntamente comenzaron a agredir físicamente a los policías, por lo que fueron detenidas Andrea “N”, de 25 años, y Mónica “N”, de 35 años.

A las cuatro personas se les informaron los motivos de su detención y los derechos que les corresponden conforme a la ley.

Posteriormente, Dilan, Andrea y Mónica fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición del Juez Cívico. En tanto, Ricardo “N” fue llevado ante la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por la probable responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.