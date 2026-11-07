Una mujer de 31 años fue detenida por elementos del Mando Coordinado en el fraccionamiento La Casita, en San Francisco de los Romo, luego de que le encontraron entre sus pertenencias un envoltorio con aproximadamente 38 gramos de hierba verde y seca, aparentemente marihuana.

La intervención ocurrió sobre la calle Laurel, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a una mujer que adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial.

Ante su comportamiento, los oficiales la interceptaron para efectuar una revisión preventiva, la cual estuvo a cargo de personal femenino de la corporación.

Durante la inspección, las policías localizaron entre sus pertenencias un envoltorio que contenía hierba verde y seca, con características similares a las de la marihuana, cuyo peso aproximado fue de 38 gramos.

La detenida se identificó como Deyanira “N”, de 31 años, quien fue trasladada ante el agente del Ministerio Público del fuero común, en la Fiscalía General del Estado.

La mujer quedó a disposición de la autoridad ministerial junto con la sustancia asegurada, mientras se determina su situación jurídica.