Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente López Obrador detalló que en total son 120 voluntarios, incluido él, quienes participan en protocolo de investigación sobre Covid-19 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en el cual recibió un tratamiento antiviral.

Asimismo, reveló que recibió 300 pesos como apoyo por su colaboración en estudio que busca indagar sobre el comportamiento del virus.

“Tengo entendido que somos hasta ahora 120 voluntarios que nos aplicaron el tratamiento antiviral y lo que permitió que yo sanara, es un protocolo de investigación, ayer me hicieron mi revisión, me sacaron muestras para seguir con los exámenes, desde luego requiere de cuidado médico, pero yo creo que sí está abierta a quien lo solicite, desde luego no deja de ser una investigación con un protocolo, no es así masivo, están ellos experimentando para ellos ya dar las recomendaciones del tratamiento de forma masiva”, detalló en conferencia desde Palacio Nacional.

“Todavía me faltan como dos meses, porque suscribí un acuerdo, ayer me trajeron y les firmé mi apoyo, 300 pesos para el taxi, porque les dan a los que tienen el tratamiento, se los firmé y lo agarré porque lo quiero tener de recuerdo, eso lo hace el Instituto de Nutrición. Ya terminé el tratamiento, nada más es la observación con análisis, ayer me sacaron sangre para ver cómo se comporta el virus, como se está comportando y efectos secundarios”

El Presidente dijo que el tratamiento busca cuidar los pulmones y que no se afecten otros órganos como riñones e hígado.

“En mi caso el corazón porque soy hipertenso, afortunadamente bien, y pues recomiendan el ejercicio, y estar con una alimentación adecuada, en eso estoy, pero bien, yo desearía que para todos que les fuera bien”, puntualizó.

REFORMA publicó que, de acuerdo con Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la combinación de un fármaco antiviral con un antiinflamatorio podría dar la batalla al Covid-19.