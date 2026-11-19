Un hombre de 29 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente le encontraron entre sus pertenencias un envoltorio con aproximadamente 20 gramos de una sustancia con características similares al cristal, en el fraccionamiento Valle de los Cactus, en Aguascalientes.

La detención ocurrió sobre la avenida Paseo de la Biznaga, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial.

Su comportamiento llamó la atención de los oficiales, quienes decidieron interceptarlo para efectuarle una revisión preventiva.

El sujeto se identificó como Pedro “N”, de 29 años, a quien durante la inspección le encontraron un envoltorio de plástico que contenía una sustancia granulada, aparentemente cristal, con un peso aproximado de 20 gramos.

Ante el hallazgo, los policías procedieron a detenerlo y asegurar el envoltorio con la presunta droga.

Finalmente, Pedro fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.