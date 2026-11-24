Dos sujetos fueron sorprendidos por policías del Mando Coordinado dentro de una vivienda a la que presuntamente ingresaron sin autorización del propietario, en la colonia Arboledas de Paso Blanco, en el municipio de Jesús María.

La intervención policial se produjo tras un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de dos desconocidos en un inmueble de la calle Champaña.

Al llegar al sitio, los uniformados fueron abordados por vecinos, quienes confirmaron que dos individuos habían ingresado a la propiedad. Durante la inspección, los oficiales localizaron en el interior a quienes se identificaron como Javier “N”, de 20 años, y Jehovan “N”, de 35.

Ninguno de los dos pudo acreditar que habitaba en el domicilio, por lo que ambos fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por el presunto delito de allanamiento de morada.