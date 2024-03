Una tercera parte de la leche que se produce diariamente en los establos de la entidad no tiene cupo en las industriales pasteurizadoras ni con Liconsa, generando graves afectaciones entre productores, advirtió el presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, Juan Pablo Franco Díaz.

En rueda de prensa convocada por líderes lecheros, Franco Díaz señaló que diariamente se producen más de un millón 300 mil litros de leche, de los cuales el 35% no está colocándose en la industria, generando graves pérdidas económicas.

La leche que no alcanza cupos en los centros de recolección está tirándose en las granjas, no como protesta, sino porque no hay quien la compre y tampoco es factible regalarla porque se echa a perder, señaló Jaime González Ulloa, presidente de la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche en el municipio de Aguascalientes.

El dirigente de la UGRA señaló que la importación de formulas lácteas que autorizó el gobierno federal, está provocando que las industrias privadas estén reduciendo los cupos de compras de leche a los productores de leche de manera arbitraria.

“De un día para otro te dicen ya no te voy a recibir leche; si te recibían 10 mil litros, te dicen sólo te voy a recibir 6 mil y el excedente te lo pagan al precio que ellos quieran. El costo de producción ronda los 8 o 9 pesos, pero los excedentes te los pagan en cinco pesos”, manifestó.

Indicó que estas condiciones generan una crisis severa que podría elevarse conforme avance la sequía hasta llegar la época de estiaje en cuaresma, cuando los niveles de leche sin poder colocarse en el mercado, podrían incrementar.

La introducción de leche en polvo desde los Estados Unidos, pone en riesgo la actividad lechera y genera un mercado de leche de baja calidad que se está haciendo con sustitutos, sin que se frene su comercialización, lamentó.