El crucero de Julio Díaz Torre y Carolina Villanueva, en Ciudad Industrial, será rehabilitado con concreto hidráulico como parte de una cuarta etapa de intervención de esta vialidad, con una inversión estimada en 15 millones de pesos, informó Miguel Ángel Huizar Botello, secretario de Obras Públicas Municipales.

El funcionario señaló que la obra ya se encuentra en proceso de licitación y que los trabajos podrían comenzar en aproximadamente dos semanas y media. Estos contemplan la intervención completa del crucero, además de aproximadamente 80 metros hacia cada lado, con el objetivo de atender el deterioro que registra uno de los puntos con mayor circulación de transporte pesado en esta zona industrial.

Explicó que el tramo presenta un desgaste constante debido a que por este punto circulan unidades de carga provenientes de la carretera 45 Sur, además de que las maniobras de los vehículos pesados al dar vuelta generan una presión adicional sobre la superficie de rodamiento.

A este problema se suman condiciones relacionadas con la infraestructura hidráulica existente en la zona. El secretario explicó que en el sector se encuentra un pozo y existen instalaciones que deben ser consideradas dentro de la planeación de los trabajos.

Por ello, Obras Públicas Municipales sostuvo reuniones con el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) para definir la ubicación de las cajas de válvulas y establecer la logística que permita desarrollar la obra sin afectar las instalaciones hidráulicas.

Huizar Botello precisó que la intervención forma parte de la rehabilitación progresiva de Julio Díaz Torre, vialidad que ha sido atendida en diferentes etapas debido al monto de inversión que requiere y a las complicaciones que representaría mantener cerrada una extensión mayor durante los trabajos.