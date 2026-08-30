La inteligencia artificial no será restringida en las escuelas de Aguascalientes, sino incorporada bajo criterios que permitan regular su uso y aprovecharla como herramienta educativa, particularmente en los niveles de educación media y superior, informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

El funcionario señaló que la IA ya forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes, quienes recurren a estas herramientas para realizar consultas, investigaciones y trabajos académicos, por lo que consideró necesario que las comunidades escolares aprendan a convivir con esta tecnología y establezcan límites respecto de las actividades en las que puede utilizarse.

Gutiérrez Reynoso destacó que la IA también puede fortalecer el trabajo de los docentes al facilitar tareas como la investigación académica, la planeación de clases y la elaboración de instrumentos de evaluación. Bajo esta perspectiva, el objetivo es que su incorporación contribuya al proceso educativo sin sustituir las responsabilidades de estudiantes y profesores.

Respecto a la posibilidad de impulsar una iniciativa de ley para regular su uso en las escuelas, aclaró que actualmente no se contempla presentar una propuesta formal en ese sentido. En cambio, el Instituto de Educación de Aguascalientes trabajará al interior de las comunidades escolares para generar criterios que permitan orientar el uso de estas herramientas y garantizar que sean empleadas de manera responsable dentro de las actividades educativas.