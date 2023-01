Entra Edgar Méndez al once ideal

Como cada semana, la Liga MX al terminar la jornada del fútbol mexicano destaca a los mejores jugadores que lograron brillar por su desempeño individual. En esta ocasión, Necaxa consiguió por primera vez en el torneo tener a un jugador en este once especial, y tal como se esperaba fue el español Edgar Méndez el encargado de representar a los Rayos.

Méndez fue la clave para que Necaxa sacara el resultado el pasado sábado ante Cruz Azul al ganar una pelota dividida a base de fortaleza, imponiendo su físico sobre Ramiro Funes Mori para después definir con calma ante la salida de Jesús Corona. Este fue el primer gol del ibérico en lo que va del torneo, respondiendo positivamente a la confianza que le dio Andrés Lillini al usarlo como titular.

Con esta actuación y la distinción, se espera que Méndez pueda tomar confianza de cara al torneo que todavía es bastante largo. Especialmente tomando en cuenta que el español no ha podido entregar su mejor versión con los Rayos debido a las constantes lesiones que lo han alejado de las canchas. Ahora con su gol y poco a poco tomando ritmo de competencia, Necaxa necesita al mejor Méndez que pueda ser ese jugador diferente por fuera que no sólo convierta goles, sino que también asista al nueve para que Necaxa siga sumando buenos resultados en el futuro.