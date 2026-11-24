El exfutbolista profesional Braulio Luna se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la 4ª Transformación en Aguascalientes, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y participará en la encuesta que realizará Morena para definir a quien encabezará esta representación. Sin embargo, todavía no existe una fecha establecida para llevar a cabo la medición.

Así lo informó Nora Ruvalcaba, coordinadora estatal de la Defensa de la 4T y la Soberanía Nacional, quien explicó que el proceso permitirá la participación de aspirantes registrados por Morena, así como de perfiles propuestos por los partidos aliados.

Precisó que Braulio Luna será incluido en la encuesta mediante su postulación por el Partido Verde, mientras que el Partido del Trabajo (PT) tendrá la posibilidad de presentar aspirantes, aunque aún no se ha confirmado si participará.

La medición estará a cargo de las casas encuestadoras que determine Morena y que sus resultados servirán para definir la Coordinación Municipal de Aguascalientes.

De una eventual coalición Morena-PVEM para los comicios locales, aclaró que aun no existe un acuerdo formal que garantice que ambas fuerzas políticas competirán juntas en el municipio capital.

Recordó que hay acuerdos de colaboración entre los partidos aliados en 16 entidades federativas, incluido Aguascalientes, así como en los 300 distritos electorales federales, aunque distinguió estos compromisos de las negociaciones que se desarrollan para las elecciones municipales.

Afirmó que, independientemente de que se concrete o no una coalición en determinados municipios o distritos locales, las fuerzas políticas mantendrán su colaboración dentro del proyecto nacional de la 4T.