Entorpeció captura reunión con Penn

Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX. – Días después de la recaptura de Joaquín “el Chapo” Guzmán, en 2016, Sean Penn acusó al Gobierno mexicano de ponerlo en peligro al afirmar que su encuentro con el narcotraficante, junto con Kate del Castillo, había sido fundamental para detenerlo.

Diez años después, una investigación presentada en el documental Operación Cisne Negro sostiene que aquella reunión, lejos de facilitar la captura, entorpeció el operativo y retrasó tres meses la detención.

La producción, realizada por N+ y disponible desde hoy en ViX, señala que el Gobierno mexicano colaboraba con agencias estadounidenses que proporcionaron tecnología especializada para localizar al criminal.

Sin embargo, según testimonios recabados, la CIA suspendió su colaboración para proteger la vida de Penn, lo que impidió aprovechar una oportunidad de captura.

“Cuando nos retiran la ayuda, nos dejaron ciegos y sordos”, relató Héctor Laso, director del documental, al citar a una fuente de inteligencia mexicana.

La investigación, dividida en dos partes, también reconstruye la fuga de Guzmán del penal del Altiplano y las circunstancias que permitieron su posterior recaptura.

El equipo responsable, que anteriormente realizó PRI: Crónica del Fin, revisó documentos entonces clasificados y entrevistó a más de 60 personas, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto.

Laso explicó que encontraron testimonios, videos y documentos que nunca habían sido considerados públicamente y que evidencian posibles omisiones durante la vigilancia del narcotraficante.

El periodista destacó la importancia de revisar expedientes aparentemente cerrados, pues nuevas evidencias permiten identificar circunstancias que facilitaron la fuga y cuestionar versiones oficiales difundidas en aquel momento sobre ambos acontecimientos.