Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Paraguay que entienda la situación de su Gobierno por no haber aprehendido al ex líder guerrillero Rodrigo Granda, ex comandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Al ser cuestionado sobre por qué Granda no había sido detenido pese a que había ficha de la Interpol, el Mandatario señaló que eso se debe, «seguramente», a que Granda solicitó o se le ofreció asilo.

«Es probable y él resolvió regresar a su país y allá lo detuvieron», dijo.

«Yo creo que él lo planteó y seguramente Relaciones Exteriores puedo explicarlo, pero nosotros te protegemos a los que piden asilo».

-Con base en el derecho internacional ¿no tendría que haber sido detenido?, cuestionó REFORMA.

«Eso le molesta mucho a la derecha y al REFORMA, pero fíjense, si se le da la posibilidad de que se quede aquí, porque lo invitaron a un encuentro de dirigentes de América Latina que organizó el PT, creo. Entonces lo detienen e interviene tus abogados defensores, interviene relaciones exteriores pero él dice: yo me regreso a mi país y ya se fue.

– Causó molestia al Gobierno de Paraguay, se le preguntó al Mandatario.

«Pues lo lamentamos mucho y ojalá entiendan nuestra situación, pero llevamos muy buena relación con el Gobierno de Paraguay, muy buena relación, con todos los gobiernos

El pasado miércoles, Granda, uno de los negociadores de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), regresó a su país tras ser retenido durante varias horas cuando intentó ingresar a México, en una medida que desató una controversia diplomática con Paraguay, donde es reclamado por la justicia local.

El partido Comunes, que surgió del desarme de los rebeldes, anunció el martes pasado la captura del llamado «Canciller de las FARC» ante una «circular roja» de la Interpol activada cuando el ex guerrillero viajaba hacia México para participar en un foro político.

El Gobierno de Paraguay informó que gestionó la solicitud de captura ante México, pero el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador señaló en un informe que Granda regresó a Colombia antes de que pudiera considerar el pedido.