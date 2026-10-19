Yenzi Velázquez Morales Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Puertas de edificios públicos destruidas e incendiadas, fachadas vandalizadas, cámaras de videovigilancia derribadas y negocios saqueados marcaron la segunda marcha contra el agua sucia en Guadalajara.

Mientras miles de personas exigían agua libre de contaminantes y metales pesados, así como la revocación de mandato del Gobernador Pablo Lemus, grupos de choque ajenos a la marcha realizaron destrozos en Palacio de Gobierno, el Congreso de Jalisco, el Poder Judicial y establecimientos comerciales del Centro tapatío.

La concentración estaba convocada a las 11:00 horas en el Parque de la Revolución, pero la presencia de personas que no formaban parte de la manifestación desató reclamos entre los asistentes.

Cerca de las 11:40 horas, alrededor de 30 personas encapuchadas y con mochilas llegaron a la zona y comenzaron a detonar petardos durante más de 10 minutos, algunos dirigidos hacia los manifestantes. Ante los estruendos, ciudadanos pidieron la intervención de los policías.

Finalmente, alrededor de las 13:30 horas, el contingente avanzó hacia Palacio de Gobierno gritando consignas como «¡Agua limpia ya!», «¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!».

Cerca de las 15:00 horas comenzaron las pintas en Palacio de Gobierno, donde se lanzaron piedras contra puertas, ventanas y muros, además de derribar cámaras de videovigilancia.

Una hora después, la violencia escaló en el Congreso de Jalisco, donde fueron detonados barrenos y bombas molotov contra las puertas, que se incendiaron. Para entonces, la mayoría de los manifestantes ya se habían retirado.

Alrededor de las 18:30 horas, el Gobernador Pablo Lemus acusó que alrededor de 300 personas provocaron los actos violentos.

«Al final de la manifestación, nuevamente, un grupo de 300 personas se quedó para provocar destrozos, pintar paredes, romper vidrios, derribar algunas cámaras de seguridad y arrojar petardos y bombas molotov», expuso el Mandatario estatal.

Los destrozos también alcanzaron negocios del primer cuadro de la Ciudad, donde se reportaron actos de vandalismo y saqueos.

Al corte de las 20:00 horas, el Gobierno de Jalisco informó que alrededor de 70 personas destruyeron tres puertas de acceso a Palacio de Gobierno, sin ingresar al inmueble.

Por la tarde se reportaron cuatro personas detenidas, mientras que hasta la medianoche no se había actualizado la cifra.

«Fueron detenidas cuatro personas que viajaban a bordo de una camioneta robada, en cuyo interior había bidones de gasolina. Estas personas presuntamente incendiaron las puertas del Congreso de Jalisco y del Poder Judicial», reportó el Gobernador.

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