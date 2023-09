Robert Capa, el fotógrafo de la famosa imagen del miliciano muerto, símbolo del martirio del pueblo español, cubría una incursión de las tropas coloniales francesas en Thai Binh, en el norte de lo que hoy es Vietnam. Cuando bajó del jeep, pisó una mina terrestre y falleció poco después. Siguió así, 17 años después, la suerte de Gerda Taro, su asociada, compañera y pareja, quien murió tras ser arrollada por un tanque soviético en la desbandada de los republicanos en la batalla de Brunete en julio de 1937.

En junio de 1940, tras la caída de Bélgica y Holanda, cuando las panzer divisiones de Hitler avanzaban sobre territorio francés, el vicecanciller del Imperio Británico, R.A. (Richard Austen) Butler, segundo de Halifax, pidió al ministro sueco ante Londres, BjörnPrytz, que buscara contactos con el Reich para encontrar una forma de mediación con Berlín. Buscaban un acuerdo de paz (rendición y no otra cosa), a espaldas de Churchill, en el entendido de que el estadista tenía los días contados al frente del gobierno del Reino Unido.

Eso lo sabía ya, pero lo he recordado y de alguna manera reaprendido en estos días, en que dedico largas horas a releer algunos de los libros de la colección Noema de Turner que tengo como algunos de los mejores de mi biblioteca (Cinco días en Londres, de Lukacs y el incombustible Hotel Florida de Amanda Vaill), siguiendo la norma que me puse hace ya tiempo: aprender cada día alguna cosa nueva, por lo menos.

Peor me va con otras reglas que me impuse: la de irme a la cama con la certeza de no haber perjudicado a nadie (con mis palabras, con mis actos, con mis omisiones). A veces me traicionan mis bajas pasiones y a veces me vence mi bocota. Otra regla me dice que, a pesar de los pesares, no me deje tentar con la envidia, aunque a veces me dejo vencer, sobre todo cuando veo a alguien con hijos pequeños, lo que me provoca una profunda envidia, más por la melancolía.

Pero volviendo a eso de aprender y seguir aprendiendo, voy cumpliendo con el programa, en la medida de lo posible.

Aprovecho, por ejemplo, las tardes para irme a un café cercano a leer y tomar notas de los ensayos de Sontag sobre RolandBarthes, o para releer, libreta y pluma en mano —sorbos de café de por medio—, La Aldea Global de McLuhan y Rogers, un libro que leí ya en la universidad, luego en el doctorado, y que apenas entendí a medias. Ahora no acabo del todo de comprenderlo, pero algo se me queda.

Lo hago, primero por placer y luego porque acabo de dar la conferencia para presentar un curso de maestría que en breve voy a impartir —a ofrecer, diría— en un instituto español, donde puede ser —y sólo puede ser— que me fichen para cursos posteriores, lo que significaría que, tras tres años en la banca, vuelvo a estar empleado, lo que no dejaría de ser un alivio.

Me emociona, por supuesto, la posibilidad de volver a saber qué es un trabajo remunerado, pero me emocionan más, en serio, las posibilidades de poder estar en España más frecuentemente (amo ese país, es sabido, además de motivos personales que me hacen desear pasar allá largas temporadas). Pero sobre todo la posibilidad de aprender, pues como digo siempre, lo que me encanta de dar clases es lo que enseña estar frente a un grupo.

No es la primera vez que me ofrecen esta oportunidad. Ya hace unos años pude dar algunas clases en una maestría de la Universitat de Barcelona y el Centre Internacional de Premsa, mi alma máter (donde compartí pizarra, por decirlo de alguna manera, con Tomás Eloy Martínez), o aquellos cursos de verano, donde tuve el honor de estar junto a quien por mucho ha sido mi maestro de tantas cosas, Xavier Laborda.

Estudiando el caso de Javier Milei para la conferencia de la semana pasada, me encontré con un manifiesto de neofascistas de medio mundo que, junto con la ultraderecha española de Vox, firmaron una llamada Carta de Madrid. Al analizar el infame documento, me llevé —nunca sabe uno dónde va a aprender algo— la sorpresa de que está firmado por un conspicuo político de nuestra derecha local.

Aunque de eso ya hablaré en otra ocasión. O no.

Y no lo hago ahora porque hasta este ocaso todavía se celebra el YomKipur, el día más sagrado del judaísmo, y no es día de andar exhibiendo a nadie.

¡JatimaTová!

