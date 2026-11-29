La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha capacitado a propietarios y responsables de aproximadamente 120 talleres mecánicos de seis municipios de Aguascalientes en el manejo adecuado de residuos peligrosos, como parte de las acciones de prevención y vigilancia ambiental que desarrolla en la entidad, informó su titular, Vicente Díaz Núñez.

El representante de la Profepa en la entidad señaló que estas actividades forman parte del trabajo que realiza la dependencia en materia de inspección industrial, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las disposiciones ambientales en establecimientos dedicados a los servicios automotrices. Explicó que las capacitaciones buscan dar a conocer las medidas que deben aplicarse para el manejo de los residuos peligrosos generados durante sus actividades.

Destacó que, hasta el momento, se ha trabajado con alrededor de 120 establecimientos de seis municipios mediante acciones de orientación y capacitación ambiental. Señaló que este programa forma parte de las estrategias que impulsa la delegación para ampliar las acciones de protección ambiental, no solo en materia de vida silvestre y recursos forestales, sino también en el ámbito de las actividades industriales y comerciales.

Díaz Núñez resaltó que la capacitación que brinda la Profepa a los talleres mecánicos busca contribuir a que estos establecimientos manejen adecuadamente los residuos peligrosos generados durante sus operaciones y eviten prácticas que puedan ocasionar la contaminación del suelo, el agua y otros componentes del medio ambiente.