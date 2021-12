CDMX.- Para Tania Rincón, uno de los valores fundamentales en la vida del ser humano es el respeto, algo que transmite a sus hijos con el ejemplo.

Basar su matrimonio con Daniel Pérez en el respeto es lo que los ha mantenido juntos durante una década y es lo que, poco a poco, les enseñará a sus descendientes Patricio y Amelia, de cuatro años y nueve meses, respectivamente.

«La relación que tenemos Dani y yo en casa influye mucho para que no sólo les digamos los valores que tienen que tener, sino que ven que su padre me brinda respeto y yo a él, entonces el ejemplo arrastra, y más que una cátedra, tienes que enseñar con acciones.

«Por ejemplo, como matrimonio, tenemos las mismas tareas repartidas, no es que él me ayude, sino que los dos colaboramos en forma conjunta. Tienes que ser una mamá diferente para tus hijos, no puedes ser la misma versión», afirmó la conductora en entrevista.

Esa técnica, así como muchas otras, son las que ha comentado en su podcast Ama de Casa, desde hace año y medio.

En cada capítulo se sincera sobre los retos que significa para ella ser madre de dos, empresaria y conductora de televisión.

Uno de los temas que más generó impacto fue cuando reveló que perdió a un bebé, previo a tener a Amelia.

«Fue como de los episodios que más empatía crearon y esto es algo súper común, muchas mujeres lo viven o de pronto lo callan o no lo comparten, pero es más común de lo que nosotros pensamos», aseguró. (Froylán Escobar/Agencia Reforma)

