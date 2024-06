Ensalzan sus raíces

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. -Criada lejos del glamour de Hollywood y abrazada a las tradiciones de su herencia indígena, Lily Gladstone, quien conoció la fama por su estelar en Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon) y la nominación al Óscar como Mejor Actriz, quiere que sus raíces trasciendan en el séptimo arte para que más mujeres se sientan reflejadas.

Tras haber sido la elegida por Martin Scorsese para compartir cartel con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio en Los Asesinos…, la vida de Gladstone, de 37 años, dio un giro inesperado y ahora elige proyectos que amplifiquen su versatilidad histriónica y las voces de los pueblos nativos americanos, como es el caso de Fancy Dance: Una Danza Ceremonial, filme que Apple TV+ estrenará el viernes 28.

«Platicaba con Martin (Scorsese) sobre ver Los Asesinos… porque es una de las contadas películas que he hecho y uno puede simplemente sentarse y mirarla, él realmente disfruta ver su película.

«Es lo mismo con Fancy Dance… y conmigo: cuando la vi por primera vez, en (el Festival de Cine de) Sundance, (ahora) simplemente me gustaría volver a verla. Esta película es tan grande que realmente se enamorarán de las mujeres indígenas y querrán más de eso», dijo Gladstone, en entrevista.

«(Adoro) Desarrollar este amor por el cine y las historias, encontrar una comunidad de otras personas que crecieron de la misma manera y que anhelamos vernos representadas en estas tramas que sacudían nuestra identidad. Lo maravilloso es que las mujeres nativas están teniendo una representación más matizada y real», reflexionó Gladstone.

En este drama familiar con tintes de thriller, lo que parece ser una búsqueda profundizará en las contradicciones y complejidades de las mujeres nativas que viven en un mundo colonizado y están regidas por un sistema de justicia fallido.