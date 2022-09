Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En su búsqueda de votos para ampliar la militarización en seguridad pública hasta el 2028, Morena en el Senado incorporó al legislador yucateco Raúl Paz, quien dejó las filas del PAN.

El anuncio no lo hizo el coordinador parlamentario morenista, Ricardo Monreal, sino Mario Delgado, dirigente de Morena, quien informó que el yucateco será comisionado para vincular empresarios con el partido. Algunos panistas sospechan que además le ofrecieron la candidatura al Gobierno de Yucatán en 2024.

«Resulta obvio que Morena está consiguiendo un voto más», reventó el coordinador panista Julen Rementería, «tienen 75 y ahora serían 76, pero en una votación de 128 necesitan 86, estaríamos todavía a diez de distancia».

Anoche ya no había tanto optimismo para contener la iniciativa entre miembros del bloque opositor, integrado por PAN, PRD, MC y un sector del PRI, pues circularon versiones de que entre cuatro y cinco senadores del PRI -de un total de 13- podrían acompañar la iniciativa.

Entre ellos estarían la coahuilense Verónica Martínez -quien habría atendido la recomendación del Gobernador Miguel Riquelme-, el guerrerense Manuel Añorve, el sinaloense Mario Zamora, la sonorense Sylvana Beltrones y el jerarca obrero Carlos Aceves del Olmo.

«Si me pones en la tesitura de cómo veo las cosas, pues estoy en alarma. Las cosas han cambiado, y más si hay ausencias», confesó un senador consultado