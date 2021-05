Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Gobierno federal están hechos bolas con el tema del desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Por un lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no conocía la resolución que la Corte emitió el pasado 14 de mayo, en la que si bien se desechó una controversia del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero, también especificó que Cabeza de Vaca podría ser juzgado sólo hasta después de su mandato.

Sin embargo, el Presidente aseguró ayer que si la Corte desechó el recurso del Congreso local, entonces la Fiscalía General de la República ya puede proceder contra el panista.

“No sabía de la resolución. Si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar”.

– Entonces, no tiene fuero, se le preguntó.

“No, porque cuando hay una controversia, es la Corte el tribunal que decide, ya no hay ninguna otra instancia”.

En tanto, la ex Ministra de la Corte y actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que hay una “laguna” jurídica que no aclaró la Corte sobre el alcance del desafuero aplicado por la Cámara de Diputados, pero que para ella Cabeza de Vaca ya no tiene fuero.

“Se erigió la Cámara de Diputados en gran jurado de procedencia y decidió; ahí hay una laguna legal que me hubiera encantado que la Corte hubiera interpretado, porque dice: los congresos locales, digamos, continuarán con los trámites”.

“¿Qué es eso de ‘continuarán’? ¿Nombrarán a un Gobernador o qué es lo que quiso decir el Constituyente? No es que no se entienda, creo que hay un vacío legal para interpretar”.

En su resolución del 14 de mayo, el Ministro Juan Luis González Alcántara expuso que desechaba la demanda promovida por el Congreso local dado que esa instancia ya había decidido su permanencia y que, además, sin prejuzgar sobre la culpabilidad o no del Mandatario, dado que “existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”.