Colectivos y asociaciones ambientalistas consideran que se debe actuar ya para evitar que continúe la depredación del medio ambiente en el estado en temas torales como la escasez del agua y la replantación de árboles y especies nativas que atraigan la lluvia, entre otros aspectos, así lo destacó la presidenta de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, María Guadalupe Castorena Esparza.

Tras asistir como invitada, junto con otras asociaciones ambientalistas, a la presentación del eje denominado “Crecer con Equilibrio Ecológico y Sostenibilidad” por parte de la abanderada del PAN, PRI y PRD, Tere Jiménez Esquivel, la activista calificó de interesantes sus propuestas en materia de medio ambiente, sobre todo el hecho de involucrar a la iniciativa privada como coadyuvante para realizar las actividades ambientalistas.

Sin embargo, dijo que espera que las otras cuatro candidatas también los convoquen para conocer sus propuestas y poder emitir alguna sugerencia u opinión, dado que los temas del medio ambiente deben ser transversales a todas las candidatas. “Son grandes temas los que están tocando, pero también son grandes males y grandes soluciones las que se tienen que dar”.

Afirmó que, si cada año se hiciera una mínima parte del plan de restauración del río San Pedro, ya no se tendría desabasto de agua, además de que se tiene que pensar desde las políticas públicas, de la difusión y educación ambiental y cómo también configura todo esto el presupuesto. “Que no sea el 90% para infraestructura de carreteras y puentes y sólo el 10% a medio ambiente. No podemos estar así. Sí nos gustaría conocer qué tanto están pensando en apostarle por el medio ambiente, tanto a nivel de esfuerzos como de presupuestos”.

Apuntó que es importante la reforestación de árboles nativos en el estado y en la ciudad, los cuales van a traer tanta biodiversidad porque son hábitat de muchas especies y, a su vez, van a atraer el agua porque precisamente son organismos de regiones semiáridas que van abriendo camino hacia el subsuelo, “entonces ya esperaremos que lo tomen en cuenta. Con Tere Jiménez, escuchamos un discurso lindo, pero hay que ver cómo se hace”.

¡Participa con tu opinión!