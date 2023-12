Staff Agencia Reforma

SALVATIERRA, Guanajuato.- Entre lágrimas y música, familiares y amigos despidieron ayer a nueve de las 11 víctimas de la masacre ocurrida el pasado domingo en la ex hacienda de San José del Carmen.

Thalía Cornejo, David Hernández, Galileo Almanza, Irving Ruiz, Emiliano Vargas, Antonio Sánchez, Marco Antonio López, José Alberto Ramírez, así como el músico Juan Luis García, fueron sepultados en distintos puntos de esta ciudad guanajuatense.

Por la mañana, familiares y amigos de Thalía Cornejo le dieron el último adiós a la joven con una misa de cuerpo presente en el templo de la Virgen del Carmen, para después ser sepultada en el panteón San Elías.

Durante la misa, el sacerdote le brindó unas palabras a los familiares y amigos, pidiéndoles fortaleza, y recordándoles que no están solos, ya que su dolor lo comparte todo Salvatierra.

«Hoy el dolor por el que ustedes están pasando, también lo están viviendo todos los salvaterrenses, fue un hecho lamentable, donde jóvenes de bien partieron de este mundo, sean fuertes, pídanle a Dios para que les dé consuelo y puedan sobrellevar su dolor», comentó.

David Hernández y Galileo Almanza fueron sepultados juntos, pues, de acuerdo con el testimonio de familiares, eran un par de amigos inseparables.

Su misa realizó en el templo de la Virgen de la Luz, y de camino al cementerio de San Elías, una banda acompañó al cortejo fúnebre tocando canciones que ambos disfrutaban.

Marco Antonio López fue velado en la capilla Santa Rita, donde vecinos y amigos se reunieron para brindar sus condolencias a los familiares del joven. «¿Por qué a ti? Tú eras bueno», clamaban sus familiares mientras llevaban el cuerpo al panteón de Santa Rita.

Familiares de Alberto Ramírez organizaron una misa en honor del joven también en el templo de la Virgen del Carmen. Al concluir el servicio, su madre brindó unas palabras de agradecimiento.

«Hay mucha tristeza en mi corazón y en todas las personas que están aquí acompañándonos por la partida de Alberto. En su nombre doy este mensaje: ‘que sólo quede el recuerdo de este último adiós, ya no existe la distancia, ahora soy como una oración que vive en tu pensamiento, sólo me adelanté un poco en el viaje final. Quiero que sean felices y que nunca me olviden'», dijo la mujer entre lágrimas.

Antonio Sánchez, en tanto, fue llevado a la Parroquia de la Santísima Virgen de la Luz pasado el mediodía; al finalizar la misa, sus familiares y amigos le dieron el último adiós también en el panteón San Elías.

A la par, acompañado de amigos y familiares, el cuerpo de Juan Luis García, el mayor de las víctimas del ataque e integrante del grupo musical «Dinastía Conejo, fue sepultado poco después de las 14:00 horas en el panteón Villa de la Paz, luego de una misa en el templo de Capuchinas.

Juan Luis, mejor conocido como «Nacho», tenía esposa y era padre de dos hijas, una de 17 y otra de 11.

Emiliano Vargas, estudiante en el Instituto Tecnológico de Celaya, fue sepultado en el panteón Villa de la Paz tras una misa en la parroquia de La Luz.

Finalmente, a Irving Ruiz se le rindió un tributo en la capilla de San Judas Tadeo en la colonia Victoria, de donde era oriundo, y posteriormente fue sepultado en el panteón San Elías.

Héctor Almaraz y Macarena Becerril, las otras dos víctimas, serán sepultadas hoy.

Para hoy también está convocada una marcha a las 18:00 horas, desde el jardín principal a la explanada del Carmen en honor a las víctimas y en exigencia de justicia.