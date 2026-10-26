Una niña de apenas 10 años fue utilizada para cometer un fraude de 180 mil pesos en Aguascalientes. Los delincuentes la manipularon mediante una llamada telefónica, haciéndole creer que su madre tenía una deuda y que era necesario entregar dinero para saldarla.

Bajo ese engaño, los responsables consiguieron que la menor buscara dinero en efectivo dentro de la casa de su abuela. Una vez que reunió los 180 mil pesos, enviaron un vehículo de plataforma para recoger el efectivo.

El dinero terminó en un domicilio del fraccionamiento Las Américas, donde presuntamente fue recibido por José Carlos “N”, señalado por su probable participación en el fraude.

Las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Célula Mercurio y el C5, permitieron identificar al sospechoso y reunir los elementos necesarios para proceder penalmente en su contra.

El caso llegó ante una jueza, quien determinó vincular a proceso a José Carlos “N” por el delito de fraude y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer tras las rejas mientras continúa el procedimiento judicial.