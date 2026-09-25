Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX.- Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón participarán en la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde presentarán distintos proyectos cinematográficos.

Del Toro acudirá para conmemorar los 20 años de El Laberinto del Fauno, mientras que Cuarón estará presente en la gala inaugural del 16 de octubre como productor de Campeón Gabacho, película dirigida por su hijo Jonás Cuarón. La cinta relata la historia de un joven mexicano que migra a Estados Unidos, enfrenta discriminación y encuentra en el boxeo una oportunidad para transformar su vida.

Entre los invitados también figuran James Gray, Diego Boneta, Carlos Reygadas, Gael García Bernal y Demián Bichir, quienes presentarán diferentes producciones.

La competencia oficial de Largometraje Mexicano contará con 12 títulos, entre ellos Ceniza en la Boca, de Diego Luna; El Jardín que Soñamos, de Joaquín del Paso, y Chicas Tristes, de Fernanda Tovar.

Daniela Michel, directora del FICM, destacó que el cine mexicano continuará como eje central del encuentro y consideró que Morelia se ha consolidado como un importante punto de reunión para la cinematografía nacional. Además, el festival rendirá homenajes a Janet Alcoriza y Béla Tarr.