Staff Agencia Reforma

LONDRES, Inglaterra.-Los menores de todo el mundo sufrirán un brusco aumento en las olas de calor, inundaciones y sequías durante sus vidas en comparación con sus abuelos, de acuerdo con un reciente informe de Save The Children.

En promedio, los niños sufrirán siete veces más olas de calor y casi tres veces más sequías, inundaciones y malas cosechas debido a la rápida aceleración de la crisis climática, encontró la investigación.

Y, los menores de países de ingresos medianos y bajos serán los más afectados. En Afganistán, por ejemplo, soportarán hasta 18 veces más olas de calor que las generaciones previas. Por su parte, en Mali deberán superar hasta 10 veces malas cosechas.

La investigación, una colaboración entre Save The Children e investigadores climáticos de la Belgium’s Vrije Universiteit, calculó el tiempo de exposición a un rango de eventos climáticos extremos para los niños nacidos en 2020 comparado con aquellos que nacieron en 1960.

El estudio, que también se publicó en la revista Science, está basado en las promesas de reducción de emisión hechas en el Acuerdo Climático de París de 2015, y proyecta que la temperatura global se incrementara en un estimado de 2.6 a 3.1 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, de 1850-1900.

«Esto tendrá un impacto inaceptable en los menores», subrayó Save The Children.