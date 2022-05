CDMX.- Luego de haber retomado su carrera en Hollywood con la cinta 1242 – Gateway to the West, parecía que Kevin Spacey había vuelto a la «normalidad» tras haber sido acusado en 2017 por una docena de hombres por abuso sexual y conducta inapropiada. Incluso, en 2019 desestimaron un caso en el que lo señalaron por presuntamente manosear a un hombre de 18 años en un resort de Nantucket, Massachusetts.

Y, tras haber solicitado desestimar una demanda en su contra, impuesta por el actor Anthony Rapp, la Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales (Crown Prosecution Service, o CPS por su sigla en inglés) anunció ayer su decisión de procesar por cuatro delitos de abuso sexual a la estrella de House Of Cards, de 62 años, informó el diario español El País.

«También ha sido acusado de obligar a una persona a realizar una actividad sexual con penetración sin su consentimiento. Todos los cargos son el resultado de la revisión final de las pruebas recabadas por la Policía Metropolitana durante su investigación», explicó Rosemary Ainslie, jefa de la División de Delitos Especiales de Scotland Yard.

Los supuestos abusos a tres hombres habrían ocurrido entre 2005 y 2013; dos de ellos en Londres y uno en la localidad de Gloucestershire. En el comunicado de la CPS, evitaron dar más detalles sobre el actor de Belleza Americana. (Staff/Agencia Reforma)

