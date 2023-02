Guadalupe Irízar y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que tiene diferencias con Ricardo Monreal, porque el senador morenista está a favor del derecho más que de la justicia.

«Esta es una diferencia que tenemos, no politiquera ¿eh?. Esto es de fondo», señaló.

Durante la conferencia mañanera, el Mandatario dijo sentir que Monreal le hizo una réplica directa y pidió mostrar sus dichos en la pantalla del salón.

«No sé si fue cierto o lo leí mal, pero Ricardo Monreal, con quien no tengo yo diferencias, sostuvo, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, no podríamos pensar de la misma manera, sería muy aburrida la vida», indicó.

«Parece que dijo que él estaba, lo quiero expresar correctamente, a favor del derecho más que de la justicia».

«Porque yo sostengo lo opuesto, y lo siento como una réplica, como una respuesta, y es bueno el tema, muy bueno».

López Obrador pidió a su vocero buscar las declaraciones del coordinador de los senadores de Morena y exhibirlas en el salón Tesorería.

Aparecieron en la pantalla los dichos de Monreal: «Me quedo con la ley y el Estado de derecho porque son el alma de la sociedad».

«No me voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos. Yo prefiero la ley y eso no está en contra del Presidente de ninguna manera», dijo el senador en la plenaria de los diputados de su partido.

«Así es, sí, eso fue», comentó el Presidente al ver exhibidas las declaraciones de quien también es aspirante presidencial de Morena.

«Sí, eso es. Esa es una diferencia que tenemos, no politiquera ¿eh?, Esto es de fondo, esto es de fondo, porque no solo es Ricardo el que piensa así, hay muchísimos, y los abogados casi todo, y yo no coincido con eso».

Consideró que estas posturas tendrían también relación con la profesión de cada quién y sugirió que Monreal puede pensar así también por ser abogado.

«Además es un asunto que tiene que ver con la profesión de cada quien, el que es abogado creo yo que puede pensar más en el derecho. Él que tiene otra formación, más vinculada a las ciencias sociales, puede ser que se incline más por la justicia».

Al ser cuestionado si con esta postura, Monreal quiso marcar distancia de él, el Mandatario lo negó.

«No, no, no. Ya estamos grandes y ya cada quien sabe lo que busca y lo que representa. Y a mí me gusta que haya debate, que estos temas de fondo (se discutan)», indicó.

Puso el ejemplo del Poder Judicial, que, en ocasiones por formalismos técnicos incluso menores como la hora de detención de un presunto delincuente, optan por el derecho de manera estricta dejando libres a los detenidos.

«¿Y la justicia? (A veces) ni siquiera tienen que ver con el derecho, pero se escudan en eso», comentó.

Recordó una expresión del Obispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero.

«Tenía una frase, decía: la ley para el hombre, no el hombre para la ley»

Por eso, dijo, cuando se tiene que optar, él prefiere la justicia.

«Por eso es Suprema Corte de Justicia, no de Derecho», comentó al referirse al máximo tribunal del país.