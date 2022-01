Imelda Robles y Natalia Vitela Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-A casi dos años de pandemia, con la cuarta ola de Covid-19 y la variante Ómicron, médicos de hospitales públicos señalaron estar rebasados ante el cansancio que representa atender los picos de contagios, así como a pacientes rezagados que enfrentan otras enfermedades.

Expusieron que los contagios en el personal de Salud han impactado fuertemente en la operatividad de los hospitales al incrementarse la carga de trabajo.

«No hay una reserva de personal de salud», dijo un médico del Hospital General de Zona No. 4 del IMSS en Monterrey, uno de los que fue reconvertido a unidad Covid-19.

Lamentó que por un motivo u otro, no han podido regresar a la operatividad normal, por lo que pidió al IMSS un descanso.

«Las autoridades en el Seguro Social no nos han quitado el pie del pescuezo, o sea somos Covid y toda la carga de Covid, y luego ya no somos Covid y hay que operar todo lo que no se operó. Estamos al ‘full’ operando todo lo rezagado, nos han traído a marchas forzadas tanto cuando hay ola como cuando no hay ola», expresó.

Otros médicos indicaron que esta cuarta ola ha impactado principalmente en las Unidades de Medicina Familiar del IMSS, las cuales están saturadas por personas que acuden a realizarse pruebas Covid, a solicitar incapacidades o por malestares por infecciones respiratorias.

«El sentimiento que tenemos los médicos es frustración», compartió una doctora de una Unidad de Medicina Familiar.

«La frustración es el desabasto de medicamentos, la saturación, el exceso de trabajo porque es demasiada gente y desgraciadamente la población está con una actitud a la defensiva.

«Se han tenido que llamar dos veces a Fuerza Civil (de Nuevo León) porque la gente se pelea que porque no les hacemos caso. Se ponen a pelear contra el médico, ya es un riesgo a tu persona».

Los médicos denunciaron que el Seguro Social no previó esta saturación y es urgente que contraten más personal.

Pese a esto, y ante el embate de la variante Ómicron, el personal médico y de enfermería se prepara ya para ampliar las camas de atención Covid.

El sistema Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) reporta 182 áreas de Covid-19 saturadas, es decir, una ocupación superior al 70 por ciento, de un total de 845 hospitales que conforman el sistema a nivel nacional.

De las unidades saturadas, 131 registraron lleno al 100 por ciento, la mayoría en la Ciudad de México y el Estado de México, pero también en Chihuahua, Jalisco, Sonora, Aguascalientes, Durango y Nuevo León.

En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), centro de referencia de atención Covid-19 y uno de los hospitales que reporta lleno al 100 por ciento, ya se registra el aumento de demanda.

Hace dos semanas, en promedio 20 personas acudían a consulta por Covid, pero a partir de esta semana, la demanda alcanza hasta las 60 personas, indicó personal de la institución.

Los trabajadores del INER además aseguran que la hospitalización de pacientes con Covid-19 se ha duplicado.

«De 10 ingresos a urgencias, cuatro son de Covid. Se estaban hospitalizando alrededor de dos», dijo un médico.

En el Hospital General Dr. Manuel Gea González, también con saturación según la Red IRAG, ha aumentado la consulta ambulatoria por Covid-19, pero no la hospitalización, pero los médicos ya prevén la ampliación.

«En la terapia intensiva nos podemos extender hasta 30 camas con ventilador y actualmente sólo hay cuatro pacientes», indicó Jordana Lemus, jefa de Terapia Intensiva del Área Covid de este hospital.

¡Participa con tu opinión!