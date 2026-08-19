Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El registro obligatorio de líneas móviles implementado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ha generado descontento de usuarios ante la saturación de los centros de atención de los operadores, fallas o intermitencias en los portales digitales para realizar el trámite, entre otros.

Las líneas de telefonía móvil con terminación 0 que no fueron vinculadas comenzaron a entrar en un proceso de suspensión gradual tras vencer el plazo oficial el pasado 15 de agosto.

Karina Martínez Lara, usuaria de AT&T cuyo número termina en 0 y quien no registró su línea a tiempo, relató a Grupo REFORMA que desde el sábado comenzó a notar que no tenía servicio de internet, y asumió que se le habían acabado sus datos.

«Pero el domingo de plano me di cuenta de que ya no solo no tenía internet, sino que tampoco podía hacer llamadas. Posteriormente, AT&T me envió un mensaje informándome que mi servicio se había suspendido y me mandó el link para vincular la línea», detalló.

Sin embargo, expuso que, aunque se dispuso a hacer el registro en ese mismo momento, no pudo efectuarlo debido a que el sistema estaba saturado.

«Y hoy lo intenté y sí pude, pero me llegó un mensaje señalando error de identidad, obligándome a ir a centro del operador físicamente.

Mi teléfono está suspendido, no entran mensajes ni llamadas y tampoco tengo internet», refirió. Otros usuarios en redes sociales han manifestado su molestia por no tener servicio, pese a haber realizado su registro correspondiente.

Por ejemplo, @celiapars en X expuso que, pese a que su línea quedó registrada desde el pasado 11 de enero, esta quedó suspendida.

«El 11 de enero registré mi número con terminación 0 y no tengo señal. Me aparece que solo puede hacer llamadas de emergencia. Fui dos veces a Telcel y no tenían sistema.

» @Telcel no tiene motivo para suspender mi línea», reclamó.

El usuario de X @ricardotmn señaló: «@telcel usaron mis datos sin mi autorización y me registraron. Con razón dejé de recibir mensajes pidiéndome el registro desde hace tiempo», sentenció. Martínez indicó que el registro, aunque es un proceso sencillo, consideró que la falta de información causa desconcierto entre los usuarios.

La CRT aclaró que la suspensión no significa que el número haya sido cancelado o perdido. Para recuperar el servicio, el usuario debe completar el proceso de vinculación con su compañía telefónica.

En medio del inicio de esta etapa, Telcel informó el lunes que registró fallas en algunos sistemas, entre ellos su portal de vinculación. La compañía sostuvo que los problemas fueron solucionados y que las plataformas ya se encontraban nuevamente en operación.

AT&T México recomendó a sus usuarios verificar primero si su línea ya está vinculada y, en caso contrario, iniciar el proceso.