Aline Corpus Agencia Reforma

SAN FELIPE, BC.-Debido al declive en el número de ejemplares de vaquita marina, la organización ambiental Sea Shepherd impulsa junto con la Secretaría de Marina un operativo de vigilancia en el área de protección del mamífero marino más amenazado del mundo.

La estrategia implementada desde enero y que busca reducir el número de embarcaciones de pesca en el área «Tolerancia Cero», no está exenta de riesgos.

El Contralmirante del Sector Naval de San Felipe, José Carlos Tinoco Castrejón, reconoció que en el operativo ambiental se corre el peligro de enfrentar al crimen organizado en el Golfo de California.

«El día a día de las Fuerzas Armadas es asumir un riesgo, pero siempre andamos preparados para cualquier situación (…) no tenemos identificado un grupo (del crimen) en específico», dijo en entrevista.

Pritam Singh, vicepresidente de Sea Shepherd, expresó que es difícil no tener miedo.

«La cuestión es cuándo debes darte por vencido y nuestra actitud es de que no, porque no podemos, si hay algunas crías, hay esperanza. Claro que hay miedo (del crimen), cualquiera lo tendría, pero no nos vamos a ir», subrayó.

En cinco días, entre octubre y noviembre del 2021, el barco MV Sharpie de Sea Shepherd, y el MV Narval del Museo de la Ballena detectaron entre siete y ocho vaquitas, así como dos crías en la zona de reserva.

En un recorrido por el hábitat protegido de la vaquita, en el Puerto de San Felipe, el Capitán Octavio Carranza, director de Operaciones de Sea Shepherd indicó que la coordinación con la Marina ha sido clave.

«Las redes las localizamos usando el sonar en la noche, en el día vamos en el barco afuera de la zona de tolerancia y reportamos todas las embarcaciones a la Marina», describió.

Misión ambiental

Expertos de Sea Shepherd y marinos buscan retirar redes y embarcaciones de la reserva de la vaquita marina.

8 y 20 vaquitas marinas existen en el Golfo de California.

40.6% de redes abandonadas el año pasado ya fueron recuperadas entre enero y marzo.

350 elementos del sector Naval de San Felipe vigilan la reserva

FUENTES: Sea Shepherd y la Semar

¡Participa con tu opinión!