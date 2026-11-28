Mientras una mujer dormía, Erick “N” presuntamente aprovechó las circunstancias para cometer actos de índole sexual en su contra, hechos por los que ahora enfrenta un proceso penal en Aguascalientes.

Los hechos denunciados se remontan al periodo comprendido entre el 26 de junio y julio de 2023, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Tras la denuncia, el Ministerio Público especializado en delitos sexuales y de género reunió los datos de prueba con los que llevó el caso ante una juez de Control.

Durante la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existían elementos suficientes para vincular a Erick “N” a proceso por su probable responsabilidad en el delito de atentados al pudor.

El imputado enfrentará el proceso bajo medidas cautelares que lo obligan a presentarse mensualmente ante la autoridad, además de tener prohibido acercarse o comunicarse con la víctima, así como acudir a determinados lugares.

La autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.