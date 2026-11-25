Una intervención por faltas administrativas en calles del municipio de Cosío terminó con Rogelio “N” tras las rejas, luego de que policías municipales encontraran entre sus pertenencias un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos se registraron en la comunidad de El Refugio de Providencia, donde los uniformados sorprendieron al individuo cometiendo faltas administrativas. Durante la intervención policial le aseguraron una pistola, un cargador y cuatro cartuchos.

Ante el hallazgo, Rogelio “N” fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde el Ministerio Público Federal inició una investigación por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Con los datos de prueba aportados por la representación federal, una juez de Control determinó vincular a proceso al detenido e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, mientras que Rogelio “N” permanecerá recluido. Su responsabilidad penal deberá determinarse mediante una sentencia judicial.