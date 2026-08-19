CIUDAD DE MÉXICO 19-Aug-2026 .-Demon Hunter, banda estadounidense de metal cristiano, demandó a Netflix por presunta infracción de marca registrada al considerar que el nombre de la cinta KPop Demon Hunters (Las Guerreras K-Pop) y sus productos derivados se superponen con los servicios que el grupo ofrece desde hace 25 años.

La demanda, presentada por Hyde Lane, compañía de la agrupación, señala también a Netflix Studios y a la promotora AEG Presents, y, según la BBC, sostiene que la película, el merchandising y la futura gira mundial de los personajes animados han generado una «confusión sustancial» entre los consumidores.

Entre las pruebas incluidas en el proceso aparecen correos de una persona que habría gastado 500 dólares en entradas para un concierto de Demon Hunter en Nueva York pensando que se trataba de un espectáculo para niños. También se menciona a un productor de televisión que habría contactado al grupo creyendo que tenía relación con la cinta, así como publicaciones en redes sociales que etiquetaron a la banda al hablar de la película.

Demon Hunter registró su marca para música grabada y productos derivados en 2022, mientras que Netflix ha solicitado registros para KPop Demon Hunters en distintas categorías de merchandising.

La banda pide que Netflix deje de utilizar el nombre para música, conciertos y mercancía, además de una indemnización cuyo monto no fue especificado.

Convertida en un fenómeno mundial desde su estreno en 2025, KPop Demon Hunters es la película original más vista en la historia de Netflix. La plataforma prepara una secuela y, según reportes, también contempla una serie y un musical. La gira mundial está prevista para comenzar en 2027.