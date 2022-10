Cecilia de Santos Velasco El Heraldo

El secretario de Salud Estatal, Rubén Galaviz Tristán, adelantó que para el año 2023 se calcula ejercer la cifra de 4 mil millones de pesos, donde el 70% de esos recursos vendrán de la Federación y el 30% serán aportados por el Estado.

Sin embargo, aseveró que el Instituto de Servicios de Salud del Estado enfrenta un problema muy grave, porque al inicio de este 2022 no se hizo la acreditación y la certificación anual obligatoria de las unidades, lo que implicará que en el 2023 no llegarán 400 millones de pesos, provenientes de la Federación, lo que se traduce en un daño patrimonial grave al ISSEA.

Lamentablemente no se pondrán fincar responsabilidades a la anterior administración estatal, porque ese proceso forma parte de un convenio, ya no de un proceso administrativo. Entonces, el ISSEA se queda en un proceso de indefensión al no poder realizarse un reclamo.

Esta situación obligará a que el Gobierno del Estado vía la Secretaría de Finanzas haga la aportación doble para cubrir con esa situación, y de esta manera acceder a los recursos federales correspondientes.

En este momento, Rubén Galaviz Tristán dijo que el ISSEA tiene un presupuesto deficitario y no se pueden hacer nuevos planes si no hay dinero para el sector salud.

El galeno sostuvo que el presupuesto de salud va en función de la Federación, que mandará el porcentaje de inflación, más otros indicadores de desempeño como el crecimiento de población en el Estado, es decir, el 70% de los recursos provendrán desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese presupuesto se complementará con las aportaciones del recurso estatal.

Este 2022 se ejercen 3 mil 500 millones de pesos en el sector salud de Aguascalientes, aportados por la Federación y el Estado. Y para este 2023 se espera crezca a 4 mil millones de pesos, puntualizó.