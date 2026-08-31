Emmanuel Aveldaño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En medio de la pugna armada entre «Los Mayos» y «Los Chapitos», Culiacán enfrenta otra batalla: el robo de agua.

Registros de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) obtenidos vía transparencia revelan miles de casos de tomas clandestinas, conexiones directas y manipulación de la red hidráulica detectados entre enero de 2024 y julio de 2026.

En ese lapso, la paramunicipal emitió 24 mil 701 sanciones por diversas irregularidades en sus servicios, lo que representó una recaudación cercana a 28 millones de pesos.

Las actas levantadas por los inspectores documentan tomas directas o clandestinas, manipulación de tuberías, violación de sellos limitadores y alteraciones al drenaje sanitario.

Los expedientes ubican los principales focos rojos en sectores como Lomas de San Isidro, Costa del Sol, Barrancos, San Fermín y Alturas del Sur.

Este último fraccionamiento encabeza la lista: sumó 991 multas en 2024, 718 en 2025 y 394 al cierre de julio de 2026, acumulando 2 mil 103 sanciones en menos de tres años.

Los reportes también dan cuenta de operativos focalizados. En el fraccionamiento Mont Alto, por ejemplo, cuadrillas de JAPAC levantaron decenas de actas en una sola jornada exclusivamente por tomas clandestinas conectadas a la red de distribución.

Las multas aplicadas fluctuaron entre mil 260 y 7 mil 876 pesos, según la gravedad de la infracción. Asimismo, la base de datos consigna que mil 862 sanciones -el 7.5 por ciento del total, es decir, una de cada 13- fueron canceladas, sin que el registro precise si derivaron de aclaraciones ciudadanas, fallas administrativas o corrección de actas.

El combate al llamado «aguachicol» se da mientras el municipio destina recursos millonarios para ampliar el suministro en la mancha urbana.

Este año, JAPAC reportó la construcción de la nueva Planta Potabilizadora Sur-Poniente, obra con un costo de 207 millones de pesos y una capacidad de 250 litros por segundo, proyectada para abastecer a más de 36 colonias del sur, incluida Alturas del Sur.

El proyecto se suma a la planta potabilizadora de El Salado, que requirió 56.8 millones de pesos y produce 30 litros por segundo para 2 mil 500 habitantes de 17 comunidades.