Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete magistrados de 12 que integran el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, solicitaron la remoción del presidente de ese órgano, Luis Jorge Gamboa Olea, entre otras cosas, por presuntamente presionar a un juzgador para cambiar el sentido de su voto en una causa penal y no vincular a proceso a un presunto integrante de una banda criminal que opera en Huitzilac.

«No es cosa menor el hecho de que a un compañero que se encontraba en activo (magistrado en retiro Carlos Iván Arena Ángeles) señale una vejación a su autonomía como juzgador; no es cosa menor y tampoco es cosa menor estar sujeto a una investigación (de la Fiscalía Anticorrupción).

«Debería entonces (Gamboa Olea) separarse del cargo voluntariamente de manera natural y que la investigación en su contra no se vea incidida por el cargo que tiene», dijo a Grupo REFORMA el magistrado Rafael Brito Miranda.

El funcionario, ahora en retiro, Carlos Iván Arena Ángeles, reveló en días pasados que como magistrado activo, fue presionado por Gamboa Olea para cambiar el sentido de su voto para no vincular a proceso a un presunto delincuente, acusado por el homicidio y feminicidio de dos hombres y una mujer, respectivamente, en el Municipio de Huitzilac, en abril pasado.

El hecho llevó a que Gamboa Olea fuera denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción del estado por delitos considerados como hechos de corrupción.

El lunes, en sesión extraordinaria del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, se fijó en uno de los siete puntos del orden del día la solicitud de remoción de Gamboa como presidente de ese órgano.

«En este punto es donde él (Gamboa Olea) abandona la sesión, determina un receso que nunca se vota, luego entonces el pleno no autorizó ese receso, por tanto, en realidad es que está abierta esa sesión y tendremos que ser convocados para continuarla y otra vez tocar el punto de la remoción», advirtió el magistrado.

«No es algo personal en contra de quien dirige los trabajos del Tribunal, no, no; es una determinación de la mayoría del Pleno, esto es, siete Magistrados de un total de doce, es decir, una mayoría solvente para poder arribar a las condiciones graves, que el presidente Gamboa se ha dedicado a minimizarlas, hay ilegalidades en su actuación y nosotros no podemos ser partícipes de eso», añadió Brito Miranda.

Advirtió que con el abandono de Gamboa de la sesión y sus magistrados aliados dejó sin resolver -por ahora- los asuntos en las Salas de segunda instancia.

«El Pleno es el obligado de llevar la administración de justicia, por eso es que se pide la remoción de Gamboa, sí es preocupante que haya dejado desintegradas las Salas en segunda instancia, en segunda instancia operamos como cuerpos colegiados de tres Magistrados, no son unitarias, hay cuatro Salas que están desintegradas y hoy si tenían audiencias no pueden resolverse los asuntos», alertó Brito Miranda.