Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La contención de migrantes en el País por parte de la Guardia Nacional (GN) aumentó el año pasado en 432.5 por ciento respecto a 2021, reportó el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2023, que publica el INEGI.

De acuerdo con la información difundida ayer, este cuerpo de seguridad rescató el año pasado a 117 mil 166 personas en contexto de movilidad, como parte de las acciones de atención a dicho grupo poblacional, mientras que en 2021 se rescató a 31 mil 494.

«En 2022, la GN rescató a 177 mil 166 personas en contexto de movilidad: la mayoría de las personas migrantes fueron rescatadas en Baja California. Comparado con 2021, el número de personas en contexto de movilidad rescatadas aumentó 432.5 por ciento», establece el reporte.

De ese total, en 151 mil 388 casos no se especifica cómo fueron «rescatados».

Sólo se establece que en Baja California sumaron 8 mil 920 migrantes; 4 mil 362 en Nuevo León; 3 mil 965 en Veracruz; 2 mil 084 en Jalisco; mil 466 en Sonora; mil 264 en Chihuahua, y mil 134 en San Luis Potosí, por citar a los estados con más operativos.

Los estados de Tabasco, Hidalgo, Yucatán, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Coahuila, Chiapas, Estado de México, Campeche, Tlaxcala, Quintana Roo, Michoacán, Querétaro y Morelos registraron menos de mil rescates.

«Para el resto de las entidades no se rescató a personas en contexto de movilidad. No se incluye la categoría ‘no especificado’, que correspondió a 151 mil 388 registros», indica el informe.

Desde el inicio de la actual administración federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció atender a los migrantes y garantizarles una estancia segura y digna en el País.

Sin embargo, la Guardia Nacional, integrada en un 80 por ciento de militares, desplegó más elementos para contener los flujos migratorios, situación que aleja al Gobierno de la 4T de sus planteamientos iniciales.

Hasta ahora, la GN, junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), ha frenado a los migrantes hasta en los trenes.

Búsquedas

El Inegi también proporcionó ayer información sobre la búsqueda y localización de personas y población en contexto de movilidad (migrantes, refugiados o desplazados).

El Censo refiere que en 2022 la Guardia Nacional tuvo 437 reportes de personas desaparecidas o no localizadas: 391 fueron hombres y 46, mujeres.

Comparado con 2021, la cantidad de reportes aumentó 19.7 por ciento, ya que ese año se registraron 365 casos.

El diagnóstico también documentó que Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco, lideró en 2022 la lista de estados que más alertó a la corporación sobre personas desaparecidas o no localizadas.

«El estado de Morelos concentró la mayor cantidad de reportes (136), es decir, 31.1 por ciento a nivel nacional», alertó el INEGI.

Le siguió Veracruz, con 67; la Ciudad de México, con 57; Tamaulipas, con 41, y Guerrero, con 29.

Enfrentamientos

La Guardia Nacional también reportó un aumento del 2.4 por ciento en enfrentamientos con miembros del crimen organizado, al pasar de 125 a 128 de 2021 a 2022.

En 2022, Michoacán, Jalisco, Sonora y Zacatecas concentraron 54.7 por ciento de los enfrentamientos en los que participaron elementos de la GN.

«Los enfrentamientos con grupos de personas civiles armadas (incluye delincuencia organizada) fueron la principal causa de fallecimiento durante la jornada laboral (52.9 por ciento)», destaca el reporte, que refiere que en 2022 murieron 73 efectivos.