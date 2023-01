RODRIGO AVALOS ARIZMENDI

Antes de iniciar la columna de hoy permítame enviarle mis condolencias a mi caro amigo J. Asunción Gutiérrez Padilla y a su estimada familia, con motivo de que su hermano Gerardo trascendió la semana pasada. Es difícil en estos casos tratar de decir algo que conforte, porque no hay palabras precisas en esos momentos de infinita tristeza. Ante estas adversidades naturales de la vida no queda más que el abrazo afectuoso, así como el unir el sentimiento de tristeza y los deseos de que Gerardo descanse en paz en la Gloria del Señor.

Sin duda que este año iniciamos con una situación hasta ahora no vista en nuestro país: Es la primera ocasión en donde las fuerzas armadas, en particular el ejército mexicano, se ve implicado en dos operaciones casi simultaneas de alto impacto, con diferencia de pocas horas, como lo fueron el de Ciudad Juárez, en donde Ernesto Alberto de la Cruz, el “Neto”, líder de los Mexicles se fugó del penal con la consecuencia de 17 personas muertas , 30 reos fugados y en donde el “Neto” finalmente murió luego de un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales al tratar de recapturarlo. Las autoridades ubicaron a el “Neto” y otros reos evadidos y procedieron a realizar un operativo para detenerlos. En esta acción se desató una balacera, en la que el líder de los Mexicles resulto herido y posteriormente perdió la vida.

Lo anterior es muy importante tenerlo en consideración, porque desafortunadamente las capacidades tácticas y de control, o por lo menos aparente control del territorio, que es uno de los grandes desafíos que enfrenta el estado mexicano, no el Gobierno en turno, lo vemos ahora con la muy lamentable noticia del homicidio de un comandante del cuadragésimo tercer batallón de infantería con cuartel en Escuinapa, Sinaloa; a ello hay que sumar el homicidio del General Urquiza, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, producto de una emboscada. Y también tenemos la todavía no presentación del coronel José Isidro Grimaldo, quién fue secuestrado el pasado 10 de diciembre por el Cartel Jalisco Nueva Generación, por lo que lleva ya un mes sin ser localizado.

Con lo anterior confirmamos que el país está en una escalada muy negativa en términos de desafío que están lanzando las organizaciones criminales de un alto grado de peligrosidad, avalado esto por la disposición de armamento que les permite tratar de plantarse a las fuerzas armadas, que pueden ser las de México o las de cualquier otro país, sometiendo al Gobierno en turno a una presión muy fuerte y notable. Y en ese contexto, hay que darle una dimensión muy prudente. Esto debe llevar al Gobierno a plantearse el nivel de desafío que tenemos como sociedad ante estas expresiones criminales.

Hace dos semanas la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer la incautación de un arsenal histórico de fusiles propios de combate de guerra convencional, que son los Barret calibre 50 que atraviesan cualquier blindaje comercial. De ahí que esta escalada llama a hacer un ajuste importante respecto de lo que hasta ahora ha sido la predominancia en las áreas civiles en materia de seguridad pública a nivel federal.

La captura de Ovidio Guzmán sin duda es un golpe contundente al cartel de Sinaloa. Ahora bien: ¿Qué tan importante es la captura de Ovidio Guzmán López para las funciones del cartel de Sinaloa? ¿Cuáles son los cargos que obran en su contra por parte de las autoridades nacionales? Porque ha trascendido que el Gobierno de México no tendría nada contra Ovidio Guzmán. Que en todo caso es el Gobierno de Estados Unidos, allá en Washington, el que está señalando a Ovidio como un hombre peligroso, para lo cual ha solicitado la extradición.

Evidentemente la reciente captura de Ovidio Guzmán se trata del capítulo 2 de la operación del 19 de octubre del 2019, en donde se detuvo en un operativo limpio, sin ningún disparo, durante el día, en su casa, estando con su familia, a Ovidio y que, por otro tipo de decisiones, ya conocidas por toda la población, se le libero. Ahora en esta ocasión, al ser nuevamente detenido, ya fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Sobre si hay o no una solicitud de presentación ante las autoridades judiciales mexicanas, se puede decir que no hay certeza hasta ahora. No hay información, pero se está manejando el manual de operación ante situaciones de crisis. Una de las tres reglas de oro de dicho manual es la de evitar espacios prolongados, en términos cronológicos, sin información documentada para evitar especulaciones, rumores o suposiciones.

Lo que sí se puede decir es que si existe una solicitud de extradición a Estados Unidos en contra de Ovidio Guzmán con la acusación especifica de la introducción de fentanilo a ese país, que como sabemos tiene un problema muy grave de seguridad y de salud pública y que en ese sentido se estaría trabajando para llevarlo a los tribunales de allá. Mientras tanto, habría que ver si en las próximas horas hay una solicitud de presentación ante las autoridades mexicanas de este peligroso delincuente.

Desde luego que en lo que se refiere a la escisión de la estructura de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, producto de que su padre se encuentra purgando una cadena perpetua en los Estados Unidos y que está sucediendo lo que, en la mayor parte de las organizaciones criminales complejas, cuando uno de sus cabecillas es abatido o bien es llevado ante la ley, se genera una desfragmentación. Lo anterior se vio en el caso de Osiel Cárdenas, cuando todavía los Zetas operaban bajo la coordinación de su estructura criminal y se separaron. Otro caso es el de los hermanos Beltrán Leyva y de algunas raíces históricas de la fundación de “Nueva Generación”, que tendrían que ver también con antecedentes en esta organización ubicada en el estado de Sinaloa.

Vamos a ver en qué termina esta revuelta de principios de año, en donde la prensa ha sido puntual en la información aún y a costa del riesgo que ello implica para los reporteros de campo. Es importante manifestar que, en un mundo cada día más sádico y atormentado por el narcotráfico, el papel de la prensa limpia es incalculable. Ella orienta, explica el suceso, prevé resultados y representa el termómetro de la opinión pública.