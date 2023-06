Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde septiembre de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio por cumplido su compromiso de gobierno número 92: respetar la autonomía de los otros poderes, incluido, el Judicial.

«El Presidente ha manifestado públicamente su respeto a la autonomía de los otros poderes y ha actuado en consecuencia», indica el documento que el propio Mandatario dio a conocer el 28 de septiembre de ese año al hacer un balance de los objetivos alcanzados.

Sin embargo, el tabasqueño ha arremetido en contra de jueces, magistrados y ministros cada vez que una resolución no le gusta y, ha asegurado, que el Poder Judicial en su conjunto está podrido, lleno de corrupción y tomado por la delincuencia organizada.

Apenas el lunes 12 de junio, al aludir al caso de la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández quien, tras liberar a un sospechoso de homicidio fue detenida ilegalmente durante 48 horas por la Fiscalía del Estado, López Obrador reiteró que seguirá exhibiendo a los jueces en sus conferencias mañaneras.

«Para atemperar y controlar la corrupción que está desatada en el Poder Judicial, la actitud de jueces, magistrados, ministros, en general. Primero, vamos a dar a conocer aquí los casos», advirtió.

Al Presidente le pareció sospechoso que la juez, al dar cumplimiento a una sentencia de amparo, ordenara la liberación del acusado en un plazo no mayor a una hora.

«Vamos a presentar denuncia a la fiscalía, aunque después va a caer en manos de juez y es posible que, como es un gremio, se protejan y haya impunidad, pero no queremos ser encubridores, ni cómplices, que no quede en nosotros, porque si no, ¿cómo le hacemos, si es que les dieron manga ancha con la justificación de que son autónomos?, autónomos para robar», insistió.

Aunque las críticas al Poder Judicial han sido reiteradas durante el ejercicio de su mandato, éstas han arreciado desde que Norma Lucía Piña asumió en enero de este año la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Mandatario afirmó que el Poder Judicial está podrido y sometido al poder económico.

El momento de mayor irritación del Presidente contra el Poder Judicial se dio el pasado 9 de mayo, luego de que la Corte invalidara parte de la reforma electoral conocida como Plan B, que era una prioridad para el tabasqueño.

«No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa», señaló.

López Obrador propuso llevar a cabo una consulta para preguntarle a la gente si quiere que los ministros sean elegidos por voto popular y quitarle un fideicomiso de 20 mil millones de pesos.

También acusó a los ministros de supuestamente querer llevar a cabo un «golpe de estado técnico» paralizando su administración con las resoluciones que emiten.

¿Cómo no vamos a querer que se elijan, si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada?

«¿Saben qué pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en tres horas dejara libre al ‘Güero’ Palma. Ese es el Poder Judicial», dijo el pasado 18 de mayo.